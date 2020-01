Julia Kobus postawiła na odwagę. Pokazała fanom swoje ciało

Julia Kobus, czyli polska youtuberka mieszkająca we Francji, szybko zyskała przychylność widzów. Zebrała sporą, oddaną widownię, dlatego też nic dziwnego, że odważyła się postawić na szczerość.

Julia Kobus to polska youtuberka mieszkająca od kilku lat we Francji. Pomimo młodego wieku ma już dwójkę dzieci. To właśnie one bardzo często dominują jej filmy. Nic dziwnego - są w takim wieku, że wymagają bardzo dużo uwagi. Julia zasłynęła szczególnie z tego, że nie czuje skrępowania opowiadając o swojej prywatności. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszyły się jej filmy dotyczące toksycznego związku, z którego udało jej się uciec.

Julia Kobus 10 miesięcy temu po raz drugi została mamą. Urodziła śliczną córkę, a fanki wciąż zazdrościły jej figury. Twierdziły, że one, będąc młodsze i nie zachodząc w ciążę, wyglądają gorzej, niż youtuberka po dwóch porodach. Rzeczywiście, Kobus jest bardzo szczupła, lecz jej ciało nie jest idealne. Postanowiła to udowodnić. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, gdzie prezentuje swoją sylwetkę. Sama pokazuje, że skóra na brzuchu ni jest już napięta, a tyłek kształtny I choć dla wielu młodych kobiet nie jest to marzeniem, Julia Kobus motywuje swoje fanki do zmian w myśleniu. "Uważam, że najważniejsze jest to ,abyśmy (i tylko i wyłącznie my) czuli się dobrze z tym, jak wyglądamy, abyśmy nie robili nic na siłę i pod publiczkę - co w dobie idealnych ciał na Instagramie może być trudne, ale możliwe".