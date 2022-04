Julia Kupiec kusi w wannie. Kiedyś występowała w pismach dla panów

Julia Kupiec założyła złoty kostium kąpielowy, wskoczyła do wanny z jacuzzi, przyjęła zmysłową pozę i na efekt nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem na Instagramie zaroiło się od pochlebnych komentarzy, a licznik "polubieni" wskazuje już ponad 63 tys. I to zaledwie po kilkunastu godzinach. Dla Kupiec to nic nowego – jej profil śledzi ponad pół miliona osób, które przywykły do gorących, odważnych sesji ze skąpo ubraną Julią.