Julia Oleś, była dziewczyna Kamila Durczoka, była w toksycznych związkach

Julia Oleś, która do niedawna była partnerką Kamila Durczoka, przyznała publicznie, że żyła w toksycznych związkach. Udało jej się wyplątać i dziś przestrzega przed niebezpiecznymi relacjami swoje fanki.

- Toksyczny jest każdy związek, który wysysa z ciebie życia, zamiast cię rozwijać. (...) Przemoc psychiczna, to rodzaj przemocy, z którą najczęściej miałam do czynienia w swoim życiu. (...) To jest zazdrość, ciągła krytyka, budowanie przeświadczenia w partnerze, że jest niewystarczająco dobry. To jest ciągła kontrola, sprawdzanie co robi, z kim i gdzie. Też kontrola rozumiana jako chęć zmiany partnera. Obwinianie go i manipulacja, izolowanie od jego bliskich, szantaż emocjonalny. (...) Często mówi się, że to takie osoby, które "kochają za bardzo". Na tym polega ta patologia - powiedziała w najnowszym filmiku zatytułowanym "Toksyczne związki - czyli kiedy miłość zabija".