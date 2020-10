Podjęła ważną decyzję. Nie każdy zdecydowałby się na taki krok

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozchwytywanych celebrytek w polskim show-biznesie. Choć widzowie najlepiej kojarzą ją z serialu "rodzinka.pl", młodziutka aktorka stara się udowodnić, że na jednej produkcji jej CV się nie kończy. 21-latka nie tylko występowała w produkcji Polsatu "Zawsze warto", ale również ma na koncie m.in. drugoplanową rolę w filmach "Kobiety mafii" i "Jak poślubić milionera?". Obecnie możemy ją oglądać w 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".