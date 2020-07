Julia Wieniawa oddała głos w wyborach. Internauci zwrócili uwagę na jej strój

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia, która jest też gwiazdą sieci. Jej instagramowy profil śledzi 1,7 mln osób. Część z nich bacznie przyglądało się temu, w czym Wieniawa wystąpiła podczas głosowania. Fani aktorki nie byli zachwyceni.

Julia Wieniawa sławę postanowiła wykorzystać w szczytnym celu. Młodziutka gwiazda apelowała do rówieśników o to, by wzięli udział w wyborach i oddali swoje głosy na jednego z dwóch kandydatów. Wystąpiła w filmiku, który namawiał do spełnienia obywatelskiego obowiązku, a przy okazji skorzystania z przywileju. Gdy sama oddała głos, uwieczniła to na zdjęciu, które trafiło na jej profil na Instagramie.

Na fotce widać, jak Wieniawa wrzuca do urny kartę do głosowania. Aktorka miała na sobie maseczkę, co oczywiste w dobie pandemii koronawirusa. Na głosowanie przyszła ubrana w obszerne dżinsy, białą koszulkę i trencz. Na stopy założyła letnie sandałki.

To właśnie strój aktorki, a przede wszystkim lekkie obuwie, zwrócił uwagę internautów. Fani Wieniawy chwalili jej postawę obywatelską, jednocześnie wbijając szpile w kwestii doboru ubrań. Modny zestaw został dość mocno skrytykowany. Czy słusznie? Cóż, to kwestia gustu. Jednego Wieniawie odmówić nie można - dobrze wie, co jest modne. Poza tym świetnie dobiera elementy stroju tak, by stworzyć nonszalancką całość.

"Ale masz kaftan bezpieczeństwa na sobie", "Nie chcę oceniać, ale muszę to napisać. Te buty są straszne. Serio", "Straszna stylizacja", "Te laczki wygrały wszystko" - czytamy w komentarzach.

Jak wy oceniacie stylizację Wieniawy?

Julia Wieniawa wyprzedaje szafę, by wspomóc polską służbę zdrowia