Julia Wieniawa opowiedziała o trudnym dzieciństwie. Po raz pierwszy

Tematem ostatniego odcinka tanecznego show Polsatu była rodzina. Był to pretekst, by gwiazdy zabrały swoich tancerzy w rodzinne strony i pokazały im, gdzie dorastały. Dla Julii Wieniawy był to wyjątkowo trudny odcinek, bo jak wiadomo, wychowała się w rozbitej rodzinie. Dzieciństwo spędzała w dwóch domach: z mamą i ojczymem oraz z ojcem. Nie ukrywała, że ta sytuacja dawniej nie była dla niej łatwa. Z trudem też opowiadała o tym przed kamerą Polsatu .

Julia Wieniawa wróciła do treningów tanecznych

- Generalnie dzieci z rozbitych małżeństw chyba nie mają za lekko. Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny jestem ogromną szczęściarą - stwierdziła aktorka, podkreślając, jak bardzo wzbogaciły ją doświadczenia z każdego z dwóch domów.