Julia Wieniawa pląsa przed kamerą. Promuje swoje ubrania

Julia Wieniawa od momentu, gdy stała się popularna, świetnie wykorzystuje swoją rozpoznawalność. Młoda aktorka dostaje role w filmach, które pretendują do miana głośnej produkcji. Poza tym promuje rożne marki, reklamuje wiele produktów, a dodatkowo działa w zakresie własnych firm.

Choć dla wielu rok 2020 to czas godny zapomnienia, Julia Wieniawa może uznać go za całkiem owocny. Udało jej się otworzyć własną firmę z ubraniami do ćwiczeń.