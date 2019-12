Julia Wieniawa pokazała siostrę. Poczuły już świąteczny klimat

Choć Julia Wieniawa jest osobą bardzo zapracowaną, zawsze znajdzie czas dla rodziny i przyjaciół. Okres świąteczny jest jednak tym momentem, gdzie czasu dla najbliższych aktorka może wygospodarować najwięcej. Z tej okazji zabrała siostrę na łyżwy.

Codzienność Julii Wieniawy jest zabiegana i stresująca. Występy w reklamach, filmach i serialach są naprawdę męczące i przysparzają sporo zmartwień. Nie każdy jest na tyle odporny psychicznie i zdeterminowany, by doskonale sobie poradzić biorąc pod uwagę oczekiwania i presję czasu. Dlatego też Wieniawa bardzo mocno ceni sobie chwile, w których może w całości poświęcić swoją uwagę najbliższym.

Okres świąteczny to dla Julii Wieniawy idealny czas. Nie musi skupiać uwagi na zobowiązaniach i kontraktach. Zamiast tego może w pełni skupić się na rodzinie. Z tej okazji zabrała swoją młodszą siostrę - Kornelię, na lodowisko. Trzymając się za ręce dziewczyny jeździły na łyżwach i widać było, że jest to dla nich świetna atrakcja. Na twarzach obu widniały szerokie uśmiechy i wszystko wskazuje na to poczuły już świąteczny klimat.