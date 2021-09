Julia Wieniawa przypomniała o trudnym dla siebie momencie. "Aż mną wstrząsnęło"

Julia Wieniawa gra w "Small World" bardzo istotną rolę. Młoda aktorka w trakcie kręcenia filmu spędziła czas w Bangkoku wraz z Piotrem Adamczykiem i aktorem Enrique Arce’m. Jak przyznała w rozmowie z "Faktem", czekała na to, by zobaczyć produkcję Patryka Vegi od dwóch lat. Jak rzuciła zapewne żartobliwie, minęło tyle czasu, że nie pamięta nawet zbytnio, co tam grała.