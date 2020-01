Julia Wieniawa w Nowym Jorku. Pierścionek na palcu przyciągnął uwagę internautów

Życie uczuciowe Julii Wieniawy to naprawdę gorący temat w rodzimym show-biznesie. Niektórzy doszukują się już oznak kolejnego związku.

Obecnie, odkąd rozstała się z Alkiem Baronem, jest singielką. Uważni fani wskazują jednak, że może być inaczej. Aktualnie spędza czas w Nowym Jorku i nie jest tam sama. Posty na instagramowym profilu Wieniawy wzbudziły zainteresowanie fanów, ponieważ gwiazda pokazała na zdjęciach mężczyznę, z którym poleciała za ocean . Szybko pojawiły się pytania, czy jest to nowy chłopak Julii. Niestety, musimy was rozczarować. Towarzyszem jest najzwyczajniej przyjaciel młodej aktorki, Maciej Musiałowski.

Niektórzy z nich nie odpuszczają. Doszukują się dowodu na to, że Wieniawa znów weszła w poważny związek . I wydawałoby się, że znaleźli. Na najnowszym zdjęciu aktorki na jej dłoni widnieje dość pokaźny pierścionek. I choć nie znajduje się nawet na serdecznym palcu, znaleźli się tacy, którym skojarzył się z... obrączką. "Był ślub? Skąd ta obrączka" - zapytał jeden z internautów, a w komentarzach pojawiły się nieśmiałe gratulacje.

Cóż, trudno się spodziewać, by biżuteria noszona przez aktorkę była szczególnie symboliczna. Niemniej dowodzi to tylko, że media, w dużej mierze te społecznościowe, tak przyzwyczaiły się do głośnych związków gwiazdki, że w każdym, nawet najdrobniejszym szczególe, będą się doszukiwać kolejnej miłości.