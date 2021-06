Julia Wieniawa wydaje krocie na wakacje. Doba w hotelu kosztuje majątek

Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Jej karierze nie zaszkodziła nawet pandemia koronawirusa i niezwykle trudna sytuacja na rynku pracy. Aktorka idzie jak burza. Występuje w filmach i serialach, śpiewa, nagrywa, recytuje, gra w reklamach, współpracuje z różnymi markami i podpisuje kolejne kontrakty. Wystarczy choćby wspomnieć o tym, że gdy jej znajomi z branży ciułali grosz do grosza, 22-letnia aktorka w samym 2020 r. zarobiła bagatela 1,5 mln złotych (co daje ok. 125 tys. złotych miesięcznie).