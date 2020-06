Julia Wieniawa wyróżniona przez "Forbes Women": "Nic tylko działać dalej"

Julia Wieniawa, Olga Tokarczuk, Magda Gessler i Basia Kurdej-Szatan znalazły się w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. - Trzeba sięgać po to, co niemożliwe. Powoli, konsekwentnie, z rozwagą i mądrością. Czerpać energię z miłości, rodziny, przyjaźni i samych siebie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Magda Gessler.

W czerwcowym wydaniu "Forbes Women" opublikowano artykuł o najlepszych markach osobistych polskich kobiet. Ranking przedstawia dziesięć wpływowych kobiet. U podstaw zestawienia znalazły się liczba publikacji w mediach, możliwość docierania do licznych fanów oraz wartość przekazu, czyli ekwiwalent reklamowy za artykuły napisane na temat danej osoby. Na okładkę magazynu trafiła Anna Lewandowska.

Nie jest tajemnicą, że trenerka jest nie tylko żoną jednego z najbardziej znanych piłkarzy na świecie, ale też świetną bizneswoman. Anna Lewandowska z powodzeniem zarządza własnymi biznesami: ma sklepy internetowe i stacjonarne ze zdrową żywnością, organizuje obozy i treningi personalne, prowadzi warsztaty, niedawno ruszyła z własnym cateringiem dietetycznym. Ma też na koncie kilka książek. Kilka miesięcy temu wypuściła również własną linię kosmetyków.

W pierwszej dziesiątce znalazła się też Olga Tokarczuk, która zdobyła Nagrodę Nobla. Jej nazwisko przez kolejne tygodnie nie schodziło z prasowych nagłówków. Według "Forbes Woman", od 10 do 18 października ubiegłego roku, w polskiej prasie ukazało się aż 640 wzmianek na jej temat. Z badań przeprowadzonych przez pismo wynikało, że to pisarka była najsilniejszą kobiecą marką.

Magda Gessler - ranking "Forbes Women"

Magda Gessler, niekwestionowana królowa smaku i stylu, także zasługuje na to wyróżnienie. W Polsce restauratorka uchodzi za ikonę, a jej biznesy cieszą się ogromną popularnością. Gwiazda jest autentyczna, nie dba o to, co myślą o niej inni. Jest szczera i mówi to, co myśli. Dzięki temu zyskała ogromną sympatię. Magda Gessler prowadzi kilka restauracji w całym kraju, pisze książki, prowadzi kultowy już program "Kuchenne rewolucje", otworzyła też sklep internetowy, w którym sprzedaje regionalne produkty.

- Dziękuję za tak miłe wyróżnienie. Mam to szczęście, że moja praca to pasja. Całe życie dążyłam do tego, aby każdego dnia robić to co kocham. Nie było łatwo. Przeszłam bardzo trudne momenty, ale wierzę, że wszystko, co daje nam życie, ma swój cel. I we wszystkim trzeba widzieć plusy, nawet kiedy wydaje się to trudne - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Magda Gessler.

Czemu zawdzięcza swój sukces?

- Kieruje mną miłość do świata i ludzi. Wiara w marzenia i niestrudzone dążenie za nimi. Nie wolno się zatrzymywać i stawiać sobie granic. Trzeba sięgać po to, co niemożliwe. Powoli, konsekwentnie, z rozwagą i mądrością. Czerpać energię z miłości, rodziny, przyjaźni i samych siebie. Trzeba pogłębiać wiedzę, rozwijać się, być ciekawym świata i ludzi, tolerancyjnym, uśmiechniętym i gotowym do pomocy! Nie oceniajmy. Nie kategoryzujmy. Nie szufladkujmy. Dzielmy się miłością, szacunkiem, poglądami. Przyglądajmy się, weryfikujmy. Bądźmy zawsze wierni sobie. Szacunek i wiarygodność to coś najcenniejszego. To nasza identyfikacja. Żyjmy w zgodzie z wartościami, wspomnieniami po naszych bliskich, którzy przekazywali nam siebie. Którzy w nas wierzą bądź wierzyli. W ten sposób pamięć nigdy nie zginie. Zostanie ocalona przed zapomnieniem. Dlatego tak ważna jest rodzina, miłość, pasja. To fundament, który pozwala nam rosnąć. To nasze korzenie, z których wyrastamy - dodała.

Julia Wieniawa - najmłodsza gwiazda w rankingu "Forbes Women"

Julia Wieniawa to najmłodsza gwiazda, która znalazła się w rankingu. Aktorka rozwijała się na oczach Polaków. Swoją karierę zaczęła w serialu "Rodzinka.pl", a z każdym miesiącem szła jak burza. Dzisiaj jest jedną z najbardziej rozchwytywanych influencerek. Marki uważają Julię za autentyczną i prawdziwą, a także za osobę, która ma realny wpływ na kreowanie rzeczywistości.

Już w wieku 20 lat Julia mogła pozwolić sobie na zakup dwóch mieszkań w Warszawie, co dowodzi tylko temu, że podpisuje kontrakt za kontraktem. I to nie tylko reklamowym. Wieniawa gra w serialach, filmach, zajmuje się też muzyką, a to wszystko łączy z promowaniem produktów i występami w reklamach.

- Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i pewnego rodzaju nagroda za ciężką pracę. To tylko uświadamia mi, że intuicja prowadzi mnie w dobrym kierunku. Nic tylko działać dalej - powiedziała Wirtualnej Polsce Julia.

Basia Kurdej-Szatan - zaczynała od reklam, teraz jest w rankingu "Forbes Women"

W gronie tych wyjątkowych kobiet znalazła się również Basia Kurdej-Szatan, która podbiła serca Polaków występem w reklamie popularnej sieci komórkowej. Potem jej kariera nabrała wyraźnego tempa. Dzisiaj jest jedną z największych polskich gwiazd, a widzowie ją uwielbiają. Występuje w popularnych serialach i filmach, gra w teatrze, zdobywa coraz więcej kontraktów reklamowych i wciąż pozostaje tą samą sympatyczną blondynką z reklamy.

- Jestem ogromnie zaszczycona! To już moje drugie wyróżnienie przez magazyn "Forbes". W 2018 r. znalazłam się również w pierwszej dziesiątce najcenniejszych polskich gwiazd, więc tym bardziej cieszę się, że ponownie widnieję na tej wyjątkowej liście. Wszystko, co robię to moja pasja, moja miłość i po prostu praca, którą kocham - powiedziała Wirtualnej Polsce aktorka.