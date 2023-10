Julia Wieniawa zachęca do udziału w wyborach. Jednoznacznie podsumowała Konfederację

W niedzielę 15 października Polacy wybiorą nowy skład parlamentu, de facto decydując o tym, kto będzie rządził krajem przez kolejne cztery lata. Do udziału w wyborach od jakiegoś czasu zachęca m.in. Julia Wieniawa, która występuje m.in. w profrekwencyjnych spotach emitowanych na antenie TVN. To zresztą nie pierwsza taka akcja, do której się przyłączyła. W 2020 roku, w kampanii prezydenckiej, Wieniawa także zachęcała młodych do udziału w głosowaniu w akcji "Suma Waszych głosów" stworzonej przez organizacje pozarządowe.