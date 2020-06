Julia Wieniawa znów randkuje? Zamieściła przewrotny wpis na Instagramie

Mimo to nie stroni od spotkań z równie znanymi znajomymi, co daje kolorowej prasie pretekst do tropienia kolejnego romansu w show-biznesie. Ostatnio mówi się o tym, że zaczęła się spotykać… z Maciejem Musiałem. Ich zażyłość nie dziwi, w końcu dobrze znają się z planu "rodzinki.pl", serialu, w którym oboje grali przez ładnych kilka lat.