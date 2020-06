Julia Wróblewska wspomina przykrą sytuację. Zebrała wtedy mnóstwo hejtu

Julia Wróblewska jest osobą, która wzbudza sporo kontrowersji. Ludzie często komentują jej zachowanie, ale większość zgodnie twierdzi, że urody można jej pozazdrościć. Do tej pory kojarzyliśmy ją jako uroczą blondynkę z "Tylko mnie kochaj". Blond włosy pozostały, śliczna twarz również, jednak aktorka wydoroślała. Ma już w końcu 21 lat, więc to zrozumiałe, że jest aktualnie niemal zupełnie inną osobą. Lata kariery i brylowania w mediach przyzwyczaiły już celebrytkę do krytyki, której, niestety, zbiera sporo.