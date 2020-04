Julia Wróblewska w kobiecej odsłonie. Wyeksponowała kształty

Julia Wróblewska jest osobą, która wzbudza sporo kontrowersji. Ludzie często komentują jej zachowanie, ale większość zgodnie twierdzi, że urody można jej pozazdrościć. Do tej pory kojarzyliśmy ją jako uroczą blondynkę. Teraz Wróblewska pokazała prawdziwego pazura, choć może raczej wypadałoby rzec, że pokazała niezwykle kobiecą stronę samej siebie. Blond włosy pozostały, lecz znika określenie "urocza", po prostu nie pasuje. Julia Wróblewska opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w czerwonej, długiej sukience. Zdecydowanie trafniejsze jest więc stwierdzenie, że aktorka jest niezwykle zmysłowa. Kreacja podkreśliła wszelkie atuty sylwetki młodej kobiety.

Fani od razu zwrócili uwagę na to, jak pięknie Julia Wróblewska wygląda. W komentarzach trudno było znaleźć choć jeden nieprzychylny, lecz to nic dziwnego. Fani komplementowali młodą aktorkę. "Jaka figura! Pięknie wyglądasz w tej sukience", "Zniewalająco", "Jakie podkreślenie talii (bardzo zgrabnej)", "Gorąca Jula", "Super laska" - pisali fani. Część z nich opierała jednak swoje komplementy o konkretną część ciała: "Niezła dupka" - napisał jeden z internautów. Z tym głosem walczył ktoś inny: "Widzę po komentarzach, że większość ludzi patrzy na pupę Julii, ale czy ktoś zwrócił uwagę na tą fenomenalna twarzyczkę, na to spojrzenie?".