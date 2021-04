Julia Wróblewska testuje się na covid. "Jestem zniesmaczona tym, jak to funkcjonuje"

Julia Wróblewska podejrzewa, że zaraziła się koronawirusem. Zdradziła w sieci, co usłyszała, gdy umówiła się na test. Nie kryła swojego "zniesmaczenia" całą sytuacją i skrytykowała rządzących.

Kilka dni temu w programie "Dzień dobry TVN" Julia Wróblewska opowiadała o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. 22-letnia aktorka nie ukrywa, że cierpi na zaburzenia osobowości. Od kilku lat mówi o tym otwarcie, przyznaje, że korzysta ze wsparcia psychologa i psychiatry, a także z farmakoterapii. Wszystko po to, by nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych oswoić z kwestią chorób psychicznych, które wciąż są w Polsce tematem tabu. Jak się jednak okazuje, nie tylko z tego powodu dziecięca gwiazda filmu "Tylko mnie kochaj" od kilku dni nie czuje się najlepiej. Niewykluczone, że ma to związek z koronawirusem.

Julia Wróblewska miała kontakt z osobą zarażoną, swoją mamą, i rozpoznała u siebie niektóre typowe dla COVID-19 objawy. "Dopiszę jeszcze, że mam niekontrolowany kaszel także 👏🏻👏🏻👏🏻"- napisała z ironią.

Umówiła się na test, ale to, co usłyszała podczas rozmowy telefonicznej, poważnie ją zaniepokoiło. Całą sytuację opisała na Instagramie. Podzieliła się z fanami swoimi wątpliwościami na temat tego, jak zorganizowana jest kwestia pobierania wymazów. I wytknęła rządzącym bezmyślność.

"Za 2h mam test na COVID-19, więc trzymajcie kciuki. Jednak jestem zniesmaczona tym jak funkcjonuje to wszystko. Miałam kontakt z osobą zarażoną (moja mami), mam symptomy, a muszę dojechać do mobilnego punktu pobrań, nie mając auta. Czyli muszę skorzystać albo z ubera albo z komunikacji. Co jeśli jestem chora i zarażę kogoś po drodze? Brawo rząd, nie dziwię się że mamy tyle zakażeń. Mam kwarantannę jakby do czasu testu, ale na test już mogę wyjść" - dziwiła się Wróblewska.

Internauci byli w tej sprawie podzieleni. Jedni przyznali jej rację, ale nie brakowało też głosów, że Julia Wróblewska wyolbrzymia problem.

"A Ty mylisz ze do każdej chętnej osoby która musi / chce się przetestować wysyłany jest transport z medykiem ????? No weź się zastanów, poza tym w każdej dzielnicy Warszawy jest punkt do testu można przejść się albo ostatecznie taksówka w której są zasłony a poza tym masz maskę na twarzy i rękawiczki lateksowe wiec w czym problem ? Nie Ty 1 nie ostatnia musisz zrobić test i wrócić do domu" - zwróciła aktorce uwagę jedna z internautek. Wróblewska jednak obstawała przy swoim.

A wy byliście w podobnej sytuacji?

