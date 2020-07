Julia Wróblewska w bikini i pełnym makijażu. Wygląda na swój wiek?

Julia Wróblewska ma 21 lat, a za sobą karierę aktorską jako dziecięca gwiazda. To ona grała w hitach "Tylko mnie kochaj" z 2006 r. (miała tam tylko 7 lat) czy w "Listach do M.". Poza tym można było ją oglądać w wielu programach rozrywkowych. Tańczyła na parkiecie "Tańca z gwiazdami", brała udział w show "Agent - Gwiazdy". Od dłuższego czasu aktywnie udziela się w sieci. Jej konto na Instagramie śledzi 515 tys. osób. To tam ostatnio Wróblewska pochwaliła się przystojnym chłopakiem, a później pokazała efekty mini-sesji w bikini.