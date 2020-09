Julia Wróblewska w sukni ślubnej? Dopiero co ogłosiła rozstanie

Julia Wróblewska jest osobą, która wzbudza sporo kontrowersji. Ludzie często komentują jej zachowanie , ale większość zgodnie twierdzi, że urody można jej pozazdrościć. Do tej pory kojarzyliśmy ją jako uroczą blondynkę. Teraz Wróblewska prezentuje się zupełnie inaczej. Choć dalej ma dziecięcą, młodą twarz, potrafi pokazać pazura i to, że jest już dorosłą kobietą. Nadal zdarza jej się jednak wyglądać niczym księżniczka Disneya.

Wygląd wyglądem - nie jest on najważniejszy. Julia Wróblewska doskonale o tym wie. Aktorka zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. W ostatnim czasie sporo o tym mówi, co jest oczywiście dobre, ponieważ może uświadomić jej młodych fanów, jak poważny jest to temat.