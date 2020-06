Wróblewska zakochana. Jej chłopak wspiera ją w chorobie

Julia Wróblewska od kilku miesięcy spotyka się z niejakim Krzysztofem. Aktorka jest przekonana, że to miłość do końca życia. - To wyjątkowy chłopak o złotym sercu - zapewnia.

Julia Wróblewska ma chłopaka (ONS.pl)