Junior pójdzie w jego ślady? Rutkowski kwituje krótko

- Nikomu niczego nie możemy narzucać, szczególnie rodzice dzieciom. Tak jak mój ojciec nie narzucał mi stylu życia, tego, co robię dzisiaj, ale jest to absolutnie podłoże i fundament, który mi dał i przygotował mnie do takiego życia — stwierdził w rozmowie z Plejadą. Dodał, że to właśnie ojciec nauczył go samodzielności i dał dużą życiową swobodę.