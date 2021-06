Jurek Owsiak o wpisie Kultu. "Słusznie się wkurza"

Jurek Owsiak podkreśla zdecydowanie, że przedstawiciele branży muzycznej są przygotowani na realizację koncertów i są w stanie je realizować z troską o bezpieczeństwo i zdrowie wykonawców oraz publiki. "Choć to ogromna praca dla organizatorów, to jest to przypomnienie, że cała branża muzyczna to dziesiątki tysięcy ludzi, którzy potrafią bezpiecznie, z poszanowaniem tych, trudnych momentami, decyzji systemowych zorganizować koncert!".