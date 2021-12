Owsiak o Radiu Maryja. Takich słów można było się spodziewać

Przed nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Jerzy Owsiak zorganizuje z tej okazji wielką ogólnopolską fetę. Tym razem będzie jednak wyjątkowa okazja do świętowania. Bo WOŚP zagra po raz 30! Owsiak był gościem programu WP "Newsroom", gdzie opowiedział o przygotowaniach. - Będę na złoto ubrany, w złotej koronie i wejdę na złote schody - zaczął. Ale szybko dodał: - Nic z tych rzeczy. Robimy tak samo jak to było przez 30 lat. Później okazuje się, że to życie pisze scenariusz. Podczas ostatniego finału - lockdownowego, nie mogliśmy niczego zrobić. I nagle okazało się, że zebraliśmy ponad 210 mln zł. I to był taki szok nieprawdopodobny. Tak więc nie przygotowaliśmy nic specjalnego. Myślę, że 30 stycznia o godz. 24 będziemy mogli powiedzieć - hej Polacy, to jest coś niebywałego, że ta idea nas łączy, że jesteśmy razem, że w tych czasach, bardzo trudnych, ciężkich, bo ten rok był bardzo ciężki, mamy swój punt humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, (...) gramy razem, potrafimy przeskoczyć wszystkie bóle, kłopoty. Owsiaka zapytano też o inną organizację, która też obchodzi 30-lecie, czyli Radio Maryja. Co odpowiedział? Sprawdźcie!