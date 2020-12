Jurek Owsiak zadał 3 pytania TVP. Obnażył absurd sytuacji

Na Facebooku Jurka Owsiaka pojawił się ironiczny wpis. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odniósł się w nim do rządowych obostrzeń i zadał trzy pytania w związku z sylwestrem TVP. Jedno samemu Jackowi Kurskiemu.

Kilka dni temu rząd wprowadził narodową kwarantannę. W myśl obostrzeń branża hotelarska została całkowicie zamrożona, a w nocy sylwestrową obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się od godziny 19 do 6 rano. Rozporządzenie zmusiło zarząd TVP do zmiany planów. Artyści występujący w Ostródzie będą śpiewali do pustych ławek. I właśnie do Sylwestra Marzeń Dwójki pije w swoim najnowszym wpisie na Facebooku Jurek Owsiak.

"Pytanie o nocleg z trzydziestego pierwszego na pierwszego" - zaczyna Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"TVP organizuje sylwestra w Ostródzie – 200 km od Warszawy. Już od 14 grudnia trwa budowa sceny. W sylwestra na żywo telewizja i artyści odpalą koncert. To takie moje pytanie, chociażby do artystów – a gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane?" – pisze, jednak to nie koniec.

"I pytanie do obsługi całego tego przedsięwzięcia w TVP – to gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do Pana Jacka Kurskiego – gdzie Pan będzie nocował, skoro wszystkie hotele będą pozamykane?" - pyta Owsiak.

W ramach narodowej kwarantanny nie tylko hotele będą zamknięte. Podobny los spotkał galerie handlowe, bo te również nie będą mogły działać od 28 grudnia do 17 stycznia. Tak samo w przypadku stoków narciarskich.

Tegoroczny sylwester Dwójki zostanie zorganizowany w amfiteatrze na Mazurach. Co prawda impreza odbędzie bez publiczności, ale z wielkim rozmachem. Mimo iż Polacy ze względu na wprowadzone przez rząd ograniczenia, nie mogą wychodzić w ostatnią noc roku z domów, TVP nie zrezygnowała z plenerowej koncepcji wydarzenia, zmieniła jednak jego lokalizację. Do tej pory impreza odbyła się w Zakopanem.