Jussie Smollett opłacił atak na siebie samego. Usłyszał wyrok

Kilka lat temu aktor Jussie Smollett wykorzystał okazję, by zyskać popularność i współczucie ludzi. Podczas gdy wielu aktywistów, polityków i celebrytów walczy z rasizmem, on postanowił skorzystać na problemie, który trawi Stany Zjednoczone. Teraz jednak będzie musiał ponieść konsekwencje swoich czynów. Co takiego zrobił?