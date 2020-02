Justin Bieber wypuścił dokument o sobie, nagrał singiel i zapowiedział album. Inspirowała go żona

Justin Bieber sprawił fanom niespodziankę. Z okazji premiery pierwszego odcinka dokumentu o wokaliście "Seasons" wydał też singiel "Get Me". Już mówi się, że inspiracją do napisania utworu była jego żona Hailey Baldwin.

Właśnie ukazał się 1. odcinek dokumentu "Justin Bieber: Seasons". Nagrania rozpoczęły się w maju 2019 r. Na początku ukazany jest jego powrót do branży muzycznej po odwołaniu koncertów w 2017 r. Widzimy nagranie z koncertu na festiwalu Coachella, kiedy wystąpił u boku Ariany Grande. Choć początkowo zastanawiał się, czy przyjąć zaproszenie, to po występie stwierdził, że to jest odpowiedni moment na powrót do pracy.

W dokumencie pojawiają się także Hailey Baldwin, żona Justina, menadżer Scooter Braun, Allison Kaye z managementu oraz Ryan Good, przyjaciel i współzałożyciel Drew House, marki Biebera.

Dokument "Get Me" jest dostępny w ramach YouTube Originals i konta premium na stronie. Kolejne odcinki będą się pojawiać co tydzień w poniedziałki i środy.

Jednak to nie koniec dobrych wieści dla jego fanów. Oprócz dokumenty Bieber wydał nowy singiel "Get Me", w którym gościnnie zaśpiewała utalentowana wokalistka Kehlani. Na dodatek artysta zapowiedział, że już 14 lutego ukaże się jego najnowszy album "Changes".