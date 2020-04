Justin Timberlake narzekał, że musi zajmować się synem. Fani oburzeni

Justin Timberlake , jego żona Jessica Biel i ich 5-letni syn Silas poddali się społecznej kwarantannie w czasie pandemii. W tym celu wyjechali na swoje ranczo w Montanie, gdzie wypoczywają pośród gór i lasów. Ale gwiazdor ma powód do narzekań. W jednym z wywiadów został zapytany, jak kwarantanna wpływa na jego związek. Odpowiedział:

Choć Timberlake wypowiedział te słowa pół żartem, pół serio, bardzo rozzłościł fanów. Prawdopodobnie dlatego, że w czasie kwarantanny wszyscy rodzice spędzają ze swoimi dziećmi mnóstwo czasu, ale większości z nich nie stać na to, by wyjechać na własne ranczo. Na Twitterze dali upust swoim emocjom:

"Nie dostaniesz współczucia od innych rodziców, bo my musieliśmy wychować swoje dzieci bez płatnej pomocy".

"Wypłacz mi piep...oną rzekę nad tym, jak utknąłeś w rezydencji, a '24-godzinne rodzicielstwo jest nieludzkie'. Ja pracuję jako pielęgniarka, staram się spędzać czas z moimi dziećmi, ale mam nadzieję, że nie zarażę się tym okropnym wirusem i nie rozprzestrzenię go na moją rodzinę. Ciesz się swoim życiem pełnym przyjemności".

