Jessica Biel i Justin Timberlake świętują urodziny syna. Piękny gest aktorki

Wszystko układało się do czasu, gdy miesiąc temu artysta pojawił się na imprezie po zakończeniu zdjęć do filmu. Wtedy zdradził swoją partnerkę. Na nagraniach z monitoringu klubu, które trafiły do internetu, Timberlake obściskiwał się z inną kobietą. Nie miał też na palcu obrączki, co było dość zaskakujące. W mediach pojawiły się informację, że para zamierza się rozstać. Piosenkarz postanowił zareagować i uciąć wszelkie spekulacje.