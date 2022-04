Justyna Sieńczyłło o związku z Emilianem Kamińskim. "Nie bałam się różnicy wieku"

Teraz Sieńczyłło była gościem programu "Taka jak ty", w którym opowiedziała nieco o życiu u boku Kamińskiego. Wspominała pierwsze spotkanie z Kamińskim, do którego doszło na przesłuchaniach do roli w filmie "Szaleństwa panny Ewy". Aktorka miała wówczas 14 lat: - On był dla mnie starym facetem, między nami jest jakieś 16 lat różnicy. Jak masz 14 lat, to nawet dwa lata robią różnicę...