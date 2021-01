Emilian Kamiński poznał smak bezdomności. Ciężkie dzieciństwo aktora

Kamińskiemu udało się również przetrwać ciężkie dzieciństwo, które nie było usłane różami. Zapracowani rodzice aktora, prowadzący własny zakład kamieniarski, nie mieli dla niego zbyt wiele czasu. Z tego powodu szukał akceptacji poza domem, co doprowadziło do tego, że często z niego uciekał. - To strasznie, kiedy nie masz gdzie iść. Pamiętam taki bolesny czas, gdy byłem głodny. Nie jadłem przez 52 godziny - wspomina Kamiński.