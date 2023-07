Justyna Śliwowska-Mróz triumfuje. Czeka na przeprosiny ze strony Prawa i Sprawiedliwości

"Wygrałam z PiS-em w SN! To czas na przeprosiny. To tylko tyle, ale okazuje się, że aż tyle. [...] Partia polityczna wykorzystała kilka sekund mojej pracy i umieściła w rażącym kontekście. Powstał z tego pełen nienawiści spot polityczny. [...] Ktoś powie, że to walka z wiatrakami o pietruszkę. Z wiatrakami… trochę tak. Mechanizm starcia jest trudny. Ale to ma sens. Pozwałam partię, bo wierzę w wartości i wartości właśnie uczę moje dzieci. Z wartościami się nie negocjuje" - napisała Justyna Śliwowska-Mróz w mediach społecznościowych.