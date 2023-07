Jarosław Jakimowicz miał używać seksistowskich odzywek. Jego szef mówi, że było coraz gorzej

- Nikt nie przeprowadził ze mną rozmowy w cztery oczy. Pan Pereira, gdy obniżał mi pensję, to mi napisał SMS-a w piątek wieczorem. Jedyne spotkanie było zupełnie przypadkowe, w firmowej restauracji. Dlaczego nikt nie przedstawił mi kierowanych przeciw mnie zarzutów? Tolerowali to? [...] Co najłatwiej zarzucić facetowi, gdy chce się go skredytować? Kobiety. [...] To jest po prostu szycie, żeby przykryć prawdziwe powody. Spodziewam się najgorszych rzeczy. Wiem, że to są ludzie zdolni do wszystkiego - stwierdził ponuro Jarosław Jakimowicz Pudelkowi.