Justyna Szyc wspomina ślub. Fanki doceniły szczere wyznanie

Borys Szyc to jeden z najbardziej utalentowanych polskich aktorów, który doskonale odnajduje się zarówno w komediowych , jak i oscarowych produkcjach . Przez swoją rozrywkową przeszłość brylował kiedyś na salonach i często gościł na łamach bulwarowej prasy . Od kiedy jednak się zakochał, zupełnie zmienił swoje życie.

Justyna Szyc-Nagłowska nie jest jedynie żoną sławnego męża. Prowadzi popularnego bloga i nagrywa podcasty o rodzicielstwie. Jej konto na Instagramie ma wierne grono obserwujących. To tam żona aktora bardzo chętnie publikuje posty, dotyczące jej życia codziennego. Ostatnio postanowiła uczcić 1. rocznicę ślubu. Opublikowała zdjęcia z sesji i bardzo osobisty wpis.

"Rok temu ślubowałam Ci, że zawsze będę Cię wspierać i stać za Tobą murem. Dziś Ty, w naszą pierwszą rocznicę ślubu, wyszedłeś ze mną za rękę na ulice Warszawy, by walczyć o prawa kobiet i okazać mi wsparcie. Dziękuję Ci kochany mężu, za każdy wspólny dzień. Razem przetrwamy wszystko ❤️" - napisała wzruszona.

W swoim poście nawiązała również do ostatnich wydarzeń w kraju. - Ostatnie zdjęcie dedykuję wszystkim tym, który chcą zabrać kobietom prawo do decydowania o własnym ciele i zdrowiu. Ponieważ mam dziś rocznicę ślubu to nie napiszę W*********ć - podsumowała wpis.