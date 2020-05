Justyna Żyła nadal ma żal do byłego męża. Opowiedziała o sprawie sprzed lat

Justyna Żyła rozwiodła się z Piotrem, skoczkiem narciarskim, w listopadzie 2018 r. Rozgłos, jaki nadała sprawie, szybko zrobił z niej celebrytkę . Była jedną z uczestniczek ostatniej edycji show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Prowadziła program “Pierzemy brudy do czysta” na kanale Active Family. Wzięła udział w sesji dla "Playboya". Na Instagramie obserwuje ją ponad 70 tys. osób, z którymi dzieli się zdjęciami i informacjami z życia prywatnego.

Wydawać by się mogło, że małżeństwo ma już za sobą czasy, w których publicznie prało brudy związane ze swoim rozstaniem. Ale teraz w rozmowie z Jastrząb Post Żyła znów wspominała swój nieudany związek:

- Miałam wiele momentów, kiedy brakowało mi pewności siebie. Kompleksy były ogromne. Masz sławnego męża, wychodzisz na imprezy, a jesteś tylko zwykłą matką Polką, która siedzi w domu i zajmuje się dziećmi. Wstydziłam się niektórych wyjść, żeby ubrać odważniejszą sukienkę itd. Ale z czasem to minęło – powiedziała.

Powiedziała też, że Piotr nie rozumiał jej ówczesnych problemów: - Dla niektórych mężczyzn to jest temat, który był mało ważny, komfortowy i niepotrzebny do dalszej konwersacji. Potem kobieta tłumi to w sobie i popada w głębsze zawirowania, jeżeli chodzi o psychikę. Ale na szczęście udało mi się wyjść z tego obronną ręką.