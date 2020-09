Justyna Żyła zakochana. Randkę skończyła w łóżku, z szampanem

Justyna Żyła z impetem wdarła się do rodzimego show-biznesu. Jej kariera w mediach zaczęła się, gdy publicznie prała rodzinne brudy i opowiadała o swoim rozwodzie na Instagramie. Gdy Piotr Żyła milczał i odciął się od medialnego szumu, jego (jeszcze) żona wylewała emocje w mediach społecznościowych. Choć teraz Żyła jest już dawno po rozwodzie, wciąż toczy wojnę z byłym mężem . I to głównie wirtualnie.

Na InstaStory Żyły pojawiło się kilka kadrów z ostatniego romantycznego wieczora. Z jej relacji mogliśmy dowiedzieć się, że najpierw zakochana para udała się na kolację do restauracji w centrum Warszawy. Później był spacer we dwoje po Starym Mieście, a na końcu oglądanie filmu w łóżku, z kieliszkiem szampana. Wszystkie kadry zostały opatrzone przez Żyłę hasłami "#datetime" ("czas randki"), "in love" ("zakochana") oraz "My love" ("moja miłość"). Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć szczęścia!