Justyna Żyła znów pozuje z nie swoim chłopakiem. Fani ładnie ją podsumowali

Justyna nie daje jednak za wygraną i znów publikuje zdjęcie z mężczyzną. Tym razem młody brunet grzecznie siedzi obok ukochanej, Magdaleny Kasiborskiej, z nóżkami pod kocykiem. "Ten to ma się dobrze" - podpisała zdjęcie celebrytka. Fanom nie spodobał się post Justyny. Ich komentarze mówią same za siebie.

Część komentarzy krytykuje wcześniejsze zdjęcie z chłopakiem Miss Polski: "Filip i Magda są para a Pani wstawia z nim zdjęcie opisując " Jestem bez żadnych szans kiedy jesteś obok mnie" o co tu chodzi?", "Z całym szacunkiem do Pani wg mnie nie powinna Pani tak się przytulać (wcześniejsze zdj.) i przysuwać do nieswojego faceta. Obok siedzi jego kobieta słabe to... Pozdrawiam".