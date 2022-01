Już po ślubie? Fabijański zasiał ziarenko niepewności

Na ostatnim evencie, jakim było spotkanie autorskie, na którym Sebastian Fabijański opowiadał o scenariuszu do filmu, jaki chce stworzyć, aktor opowiadał różne anegdoty ze swojego życia. Okazuje się, że kiedyś bardzo mocno dążył do tego, by zostać piłkarzem. Odpuścił jednak to marzenie na rzecz aktorstwa.