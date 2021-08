Maffashion ma na sobie obcisły strój. "Zdjęłaś to?"

We wrześniu ubiegłego roku w jej życiu zaszła wielka zmiana. Została wtedy matką Bastiana. Influencerka w przeciwieństwie do wielu polskich celebrytek nie informowała swoich fanów o chęci jak najszybszego powrotu do stanu sprzed ciąży. Kuczyńska szczerze pokazywała swoje ciało, które zmieniło się po urodzeniu dziecka. Tak czy siak udało się jej szybko wrócić do formy.