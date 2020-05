"Zakopcie nas żywcem, pozbędziecie się problemu". Tak skomentowali sytuację na Śląsku

Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia na Śląsku liczba chorych przekroczyła 5 tys. Więcej o nowych doniesieniach możecie przeczytać w artykule o2.pl. "Dbamy o to, żeby zniwelować wpływ epidemii na gospodarkę, a do tego jest nam niezbędne gospodarcze serce Polski, jakim jest Śląsk" - pisał premier Mateusz Morawiecki. Pora na komentarz dobrze znanych, rodowitych Ślązaków.

Nagranie bardzo się wyróżnia na tle tego, co zaprezentowali już inni artyści. A to dlatego, że kabareciarze postanowili wykorzystać okazję, że dotrą do dużego grona odbiorców i skomentowali to, co dzieje się na Śląsku.