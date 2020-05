Oceniał rap prezydenta. Profesor Bralczyk przygotował swoje nagranie

Zobacz: #hot16challenge2 - o co chodzi?

Prof. Jerzy Bralczyk kilka dni temu w rozmowie z WP wyjaśniał naszym czytelnikom, co oznacza "ostry cień mgły" .

"Bardzo wszyscy się cieszymy, że już do fryzjera można I że salon tatuażu też dla wszystkich jest otwarty I że wreszcie będzie można znów z kumplami zagrać w karty I że już niedługo zjemy razem prosię z grilla albo z rożna".

W swoim tekście ma kilka ciętych ripost. O tym, że nie przeszkadza nam to, że krzywa zachorowań idzie w górę, bo przecież jak ruszy gospodarka, to wirus nagle się jej przelęknie. Ironicznie komentuje, że jak "w kościele jeden z drugą się pomodli i uklęknie", to wtedy "już całkiem będzie dobrze, kiedy zaśpiewamy chórem".