Kaja Paschalska była ulubienicą widzów "Klanu". Pod najnowszym zdjęciem posypały się komplementy

We wtorek znana z telenoweli TVP celebrytka zamieściła w sieci nowe zdjęcie. Tym razem Paschalska podzieliła się z instagramowymi fanami fotografią, która najpewniej została wykonana we wnętrzu samochodu lub innego pojazdu. Na zdjęciu można zobaczyć, jak Kaja z poważną miną wpatruje się w obiektyw, przy okazji prezentując ułożone włosy i starannie wykonany makijaż. W dołączonym do kadru podpisie Paschalska poskarżyła się, że tego dnia szczególnie daje jej się we znaki tzn. biomet, czyli to, w jaki sposób warunki atmosferyczne wpłynęły na jej samopoczucie.