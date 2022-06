Kaja Paschalska w wakacyjnym wydaniu. Podzieliła się refleksją

"Zanim zapłacisz za zdjęcie z papużką czy małpką na plaży, ze ślicznym, puchatym tygryskiem czy obok delfinów w delfinarium zastanów się […] Nie będę rozpisywać się na temat krzywd jakie nasz gatunek, który podporządkował sobie wszystkie inne na tej planecie wyrządza innym istnieniom dla swojego egoistycznego zysku. Wierzę w to, że zasadniczo mimo wszystko jesteśmy dobrzy. W dużej większości. Tylko często BEZMYŚLNIE robimy coś dlatego, że jest dostępne, bo wszyscy to robią. Dokładamy swoją cegiełkę do czynów, które widząc na własne oczy byśmy potępili ale skoro dzieją się za naszymi plecami NIE CHCEMY wiedzieć. Nie chcemy widzieć. Widzimy tylko efekt końcowy - ładne zdjęcie z wakacji, feed na instagramie" - punktuje w długim poście.