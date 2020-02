Kajra na wakacjach. Pokazała się w bikini. Ale nie tylko

Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz, żona Sławomira, wybrała się na zasłużone wakacje. Piosenkarka pochwaliła się fotkami w kostiumie kąpielowym. Ale to nie wszystko.

"Cześć tu Kajra #to #już #luty? Wracać czy nie wracać ?#miesiąc #wolnego #od #socialmedia #fb #insta #i #wszelkich #sieci. Kto z was robi sobie taki detox??? Praca za nami tęskni i dzwoni. To jak?" - napisała Kajra. Wielbiciele Kajry i Sławomira natychmiast zaczęli komentować wpis, dając znać, żeby popularna para już wracała. Nie obyło się również bez komplementów. Faktycznie, piosenkarka wygląda fantastycznie. Urlop jej służy.

Ale Kajra na wakacjach nie tylko się opala, nie tylko baraszkuje w basenie. Na najnowszych zdjęciach widać, że żona Sławomira zdecydowała się trochę ponurkować. "Cześć tu Kajra. Przed i po. Znajdź różnice. #when #you #make #dream #come #true #and #feel #like #a #child Moje wewnętrzne dziecko - wciąż ma się dobrze! Realizujcie swoje marzenia. Cieszą" - napisała. Ujęcia z szerokim uśmiechem na twarzy to dowód na to, że "wypad" z ekwipunkiem bardzo się udał.