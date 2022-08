Kalczyńska chwali się wakacyjnym zdjęciem w bikini. U boku mąż dziennikarki

Anna Kalczyńska co roku w wakacje ma trochę więcej czasu na odpoczynek. "Dzień dobry TVN", które prowadzi, emitowane jest bowiem w tym okresie tylko w weekendy, przez co jej dyżury z Andrzejem Sołtysikiem wypadają o wiele rzadziej, niż zwykle. Do standardowego trybu pracy dziennikarka wróci jednak już lada moment, bo 16 sierpnia. To właśnie od tego dnia program śniadaniowy TVN-u znowu będzie emitowany również w dni powszednie.