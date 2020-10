Kamil Durczok skomentował zatrzymanie Romana Giertycha. Dziennikarz nie jest zaskoczony

15 października przed Sądem Okręgowym w Warszawie doszło do zatrzymania Romana Giertycha. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało dom mecenasa oraz jego kancelarię na Nowym Świecie w Warszawie. Kiedy były polityk wszedł do łazienki z jednym z funkcjonariuszy CBA, stracił przytomność.

"To nie jest czas na dowcipy, od których natychmiast zaczął pękać Twitter i Facebook. To jest czas, żeby jasno powiedzieć - mamy dyktaturę" napisał na Facebooku Kamil Durczok . Dziennikarz opublikował obszerny wpis, w którym skomentował całą sytuację.

Kamil Durczok o zatrzymaniu Romana Giertycha

Kamil Durczok podkreślił, że nie wie, "czy Roman Giertych złamał prawo, czy jest niewinny". Odwołał się również do zarzutów korupcji, które są stawiane Sławomirowi Nowakowi i do Zbigniewa Stonogi. "Nie wiem, czy winny korupcji jest Sławomir Nowak (o ironio, właśnie dziś sąd przedłużył Mu areszt). Nie wiem, czy Zbigniew Stonoga przehulał w kasynie rzekomo skradzione 200 tysięcy [...]. Od wyroków jest sąd" podkreślił dziennikarz.

We wpisie Durczok odniósł się również do sytuacji, kiedy to on został zakuty w kajdanki. "Po mnie już przyszli, więc wiem, o czym piszę. Skuli na środku ulicy, choć nigdzie nie uciekałem i byłem od dawna gotowy stawić się na każde wezwanie prokuratury. Ale tej władzy potrzebny był Durczok w kajdankach. No więc sobie zafundowali taki widok, wioząc mnie skutego do odległej o 4 km prokuratury. Niezła jazda, zapewniam".