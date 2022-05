Kamińska opala się na leżaku. Nie jest jednak sama

Dziewczynka od pierwszych chwil życia stała się oczkiem w głowie Kamili i Michała. Narzeczeni do tego stopnia nie lubią rozstawać się ze swoim maluchem, że zdarza im się, iż zabierają go ze sobą na różnego rodzaju eventy. Aktorzy, w przeciwieństwie np. do Maffashion, nie korzystają też z pomocy profesjonalnej niani. Nie wyobrażają sobie także wyjechać na wakacje bez Jaśminy (na urlop wyłącznie w towarzystwie partnera zdecydowała się ostatnio Klaudia Halejcio). Potwierdza to choćby najnowsze zdjęcie na instagramowym profilu aktorki.