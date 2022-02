Kammel jest z niej dumny: "Sztos Krzanie, po prostu sztos!"

Iza Krzan, mimo młodego wieku, zdołała odnieść już sporo sukcesów. W 2016 r. zdobyła tytuł Miss Polonia, co, trzeba przyznać, jest całkiem sporym prestiżem. Osiągnięcie to rozsławiło młodą dziewczynę z Olsztyna na tyle, by mogła rozpocząć swoją karierę w telewizji. W 2017 r., czyli rok po wygraniu wyborów Miss Polonia, modelka zaczęła pracować jako prowadząca cykl reportaży dla "Pytania na śniadanie", by po chwili stać się współprowadzącą "Koła Fortuny". Po drodze był jeszcze program "Czar par". Największy sukces przyszedł, gdy pojawiła się u boku Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie", zastępując Marzenę Rogalską.