Karol Strasburger chce uczyć córkę dobrych manier

Teraz Strasburger opowiedział "Faktowi" o tym, czego chce nauczyć córkę: - Dzieci obserwują swoich rodziców i traktują ich jak wzór do naśladowania. Chcę być kimś takim dla swojej córki. Gdy podrośnie, nauczę ją mówić tak ważne słowa, jak "dziękuję" i "proszę". Nauczę ją też dobrych manier, że przy stole należy siedzieć prosto, jak poprawnie używać sztućców.

To nie wszystko. Strasburger chce, by jego córka szanowała starszych: - Chcę też, by umiała okazywać wdzięczność i szanowała starszych. Po prostu. Żeby była dobrym człowiekiem. Wiem, że zanim tak się stanie, minie parę ładnych lat. Ale czym skorupka za młodu nasiąknie…