Odcina się od błędu w teleturnieju TVP. "Nie mam z tym nic wspólnego".

Karol Strasburger od 1994 r. w każde weekendowe popołudnie umila czas widzom TVP2, a żarty prowadzącego nabrały status kultowych . Dzięki jego profesjonalizmowi w programie nigdy nie doszło do pomyłki. Aż do odcinka wyemitowanego 7 listopada br., który wywołał spore emocje wśród internautów. Na elektronicznej tablicy z odpowiedziami wartości punktowe były uszeregowane w odwrotnej kolejności. W trakcie programu nikt tego nie zauważył.

- Ja działam według pewnych zasad i nie liczę, nie sprawdzam, czy komputer, który to ustawił, pomylił się czy nie. Nie mam możliwości podczas prowadzenia programu jeszcze kontrolować, co się dzieje na tablicy. Uznaję, że jeśli coś jest powyżej, jest "wygrywające". Pomyłka wyszła w ten sposób, że to powyżej miało punktów mniej, a powinno mieć więcej. Ja nie jestem od tego, żeby ustawiać odpowiedzi na tablicy, bo ja tego nie robię - tłumaczy.