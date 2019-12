Karol Strasburger o roli dojrzałego ojca: "Trzeba się cieszyć każdym dniem"

Karol Strasburger niedawno został ojcem małej Laury. 72-letni prezenter opowiedział, jak się czuje w roli dojrzałego rodzica.

Strasburger został zapytany o to, czy obawia się tego, co będzie za 10 lat: "Od dawna analizy dotyczące dojrzałego ojcostwa schowałem do szuflady. 'Czy dam radę?', 'Co będzie za dziesięć lat?', 'Czy mam odporność i siłę?' – wszystkie te pytania od siebie odsuwam. Nie myślę o tym, nie debatuję, bo nie prowadzi to do niczego dobrego. Jeżeli się podejmuje decyzję, taką jaką podjęliśmy z Małgosią, nie ma sensu się zastanawiać. Trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym miesiącem, każdym rokiem".